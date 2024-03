Prasówka 22.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak teraz wygląda palmiarnia poznańska. Wkrótce rozpocznie się jej przebudowa. Zobacz zdjęcia!”?

📢 Tak teraz wygląda palmiarnia poznańska. Wkrótce rozpocznie się jej przebudowa. Zobacz zdjęcia! Ma ponad 113 lat i jest największa w Polsce. Na powierzchni 4600 metrów kwadratowych żyje tu ponad 1100 gatunków roślin i 170 gatunków ryb. Wkrótce palmiarnia poznańska w parku Wilsona przejdzie kolejną w swojej historii przebudowę. Poznańskie Inwestycje Miejskie właśnie ogłosiły, że prowadzą prace projektowe.

📢 Oto najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Poznaniu. Mikroapartamenty do 25m² czekają na nowych właścicieli! Zobacz zdjęcia i ceny Do 25 m². Dla jednych to jeden średniej wielkości pokój, dla innych metraż całego mieszkania, zawierającego kuchnię, łazienkę i sypialnię. Mini kawalerki coraz częściej można spotkać na różnego rodzaju stronach z ogłoszeniami. Jak wyglądają mikroapartamenty? Ile kosztują? Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Poznania. Niektóre przyciągają uwagę!

📢 Oto najlepsze memy i demotywatory z okazji pierwszego dnia wiosny. Uśmiejesz się do łez! Zobacz obrazki 21 marca przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Data ta dla uczniów oznacza też inne święto, czyli dzień wagarowicza. W Internecie nie brakuje oczywiście przeróżnych zabawnych memów, demotywatorów i obrazków, które pokazują początek tej pory roku w krzywym zwierciadle. Zapewniamy - uśmiejecie się do łez!

Prasówka 22.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 10 najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Tak wygląda subiektywny ranking na podstawie głosów czytelników! Wielkopolska jest piękna i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Ale że bywamy przekorni, to postanowiliśmy zapytać Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najbrzydsze. Otrzymaliśmy kilkaset odpowiedzi. W naszym wyjątkowo subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 z nich, które w Waszych typach pojawiały się najczęściej. I uwaga: potraktujcie to zestawienie z przymrużeniem oka.

📢 Tak wygląda wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto spektakularne zdjęcia z lotu ptaka! Zachwyca czy rozczarowuje? Zobacz! Wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu od kilku tygodni cieszy oko turystów i mieszkańców. Widok koparek, robotników i wszechobecnych barierek to już przeszłość. Czy perła Poznania po remoncie zachwyca czy rozczarowuje? Zagłosuj w sondzie i zobacz spektakularne zdjęcia z lotu ptaka. Tak teraz prezentuje się Stary Rynek w Poznaniu. 📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Ciągle jest bardzo aktywna. Zobaczcie zdjęcia! [22.03.2024] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher. 📢 Wiemy, kim jest Andrzej z "Sanatorium miłości 6". Był związany z Wielkopolską! [22.03.2024] Andrzej z Milanówka wyróżnia się w szóstej edycji "Sanatorium Miłości", fascynując zarówno widzów, jak i uczestników programu. Jego ujmująca aparycja przyciąga uwagę kobiet, budząc jednocześnie nutkę zazdrości wśród męskiej części społeczności. Kto tak naprawdę kryje się za postacią Andrzeja w "Sanatorium Miłości 6"? Odkryjmy tajemnice tego intrygującego uczestnika.

📢 Oto dom Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [22.03.2024] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła! 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [22.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Pierce Brosnan - tak wyglądają jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [22.03.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan. 📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [22.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 10 miast i powiatów w Wielkopolsce, w których zarabia się najgorzej! [22.03.2024] W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS. 📢 Tutaj w Wielkopolsce są najlepsze zarobki. Gdzie poza Poznaniem są najwyższe pensje? Mamy ranking! [22.03.2024] W tych miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabiają najlepiej. Gdzie konkretnie? Poznań to zdecydowany lider naszego rankingu. Tu nie ma niespodzianki. Jakie inne miasta i powiaty znalazły się w TOP 10? Gdzie pracownicy mają najwyższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najwyższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do zadowolenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS.

📢 NeverEnding Story - tak dziś wygląda Atreyu z filmu "Niekończąca się opowieść". Mamy aktualne zdjęcia! [22.03.2024] W latach 80. XX wieku film fantasy "NeverEnding Story" ("Niekończąca się opowieść") podbił serca kinomanów na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedną z ikonicznych dziecięcych postaci tego filmu był Atreyu, grany przez Noaha Hathawaya. Atreyu, młody wojownik, który walczył z siłami ciemności, stał się bohaterem, który na zawsze pozostał w pamięci fanów. Ale co słychać dzisiaj u bohatera "Niekończącej się opowieści"? 📢 Oto Magdalena Różczka - tak wygląda jej najstarsza córka, Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [22.03.2024] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki.

📢 Oto Jan Wieczorkowski - rodzina jest dla niego najważniejsza. Zobaczcie zdjęcia! [22.03.2024] Jan Wieczorkowski, znany polski aktor o niezaprzeczalnym talencie, przez lata zdobywał uznanie widzów swoimi wyjątkowymi rolami. Urodził się 24 lutego 1972 roku w Rabce-Zdroju, gdzie w domu od najmłodszych lat otoczony był artystyczną aurą. Rodzice wprowadzili go w świat muzyki i sztuki, co wywarło znaczący wpływ na jego rozwój. Tak wygląda rodzina Jana Wieczorkowskiego. 📢 Oto Edward Furlong z filmu "Terminator 2" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia [22.03.2024] Zobaczcie, jak zmienił się Edward Furlong, gwiazda filmu "Terminator 2". Edward Furlong jako 12-latek zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera młodego Johna Connora. Film okazał się hitem lat 90., a młody Edward Furlong zyskał miliony fanów na całym świecie i pokaźne pieniądze. W latach 90. XX wieku błyszczał. W XXI wieku jego blask minął. Był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Trafił nawet do więzienia. Zobaczcie, jak dziś wygląda Edward Furlong.

📢 Maciek z "Klanu" - tak wygląda dziś Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [22.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu". 📢 Oto Andrzej Gołota - tak mieszka. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [22.03.2024] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia!

📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [22.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [22.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie. 📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [22.03.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [22.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Tak żyje Bogusław Linda. "Klasa, charyzma, inteligencja, wartości, pasja, męskość. Kolejność przypadkowa" [22.03.2024] Bogusław Linda, jedna z największych legend polskiego kina, wyróżnia się zarówno bogatym dorobkiem aktorskim, jak i tajemniczym życiem prywatnym. Choć ostatnio rzadziej pojawia się na ekranie, to swoich fanów regularnie zaskakuje swoimi relacjami na Instagramie, gdzie obserwuje go już niemal 80 tysięcy osób. Poznajcie bliżej tę niezwykłą postać kina oraz zanurzcie się w jego prywatnym świecie, którego tajemnice odkrywane są krok po kroku.

📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [22.03.2024] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi. 📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [22.03.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Oto Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [22.03.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [22.03.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Oto 56-letnia Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [22.03.2024] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [22.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Prezydent Jacek Jaśkowiak kontra zielony happening Społecznego Poznania. "Chcielibyśmy rozkuć ten beton” Przedstawiciele Społecznego Poznania rozłożyli w centrum rośliny doniczkowe, sprzeciwiając się betonowaniu miasta. - Chcielibyśmy rozkuć ten beton - mówi Aneta Mikołajczyk z KWW Społeczny Poznań. Jacek Jaśkowiak krytykuje kandydatów do rady miasta, zarzucając im wstyd przed własną partią polityczną. 📢 Strajk dostawców jedzenia w Poznaniu. Mają dość złego traktowania. Przestają pracować Poznańscy dostawcy jedzenia rozpoczęli w czwartek dwudniowy strajk, podczas którego nie zamierzają pracować. Kurierzy przedstawili swoje postulaty. Najważniejszym z nich jest podwyżka. "Więcej kasy" - skandowali uczestnicy protestu przy ulicy Towarowej w Poznaniu.

📢 Te znaki zodiaku wygrają na loterii w najbliższym czasie! Oni będą mieć wyjątkowe szczęście w grach losowych! 21.03.2024 Słynne powiedzenie mówi, że fortuna kołem się toczy. Ale zdaniem wielu przyszłość można również przewidzieć w gwiazdach! Niektóre znaki zodiaku w najbliższym czasie będą miały wyjątkowe szczęście, jeśli chodzi o nagły przypływ gotówki. Inne, niekoniecznie. Ale tak już w życiu bywa, że ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zyskać. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały w najbliższym czasie szczęście na loterii! 📢 Ruszył Jarmark Wielkanocny na placu Wolności w Poznaniu. W programie atrakcje dla rodzin i akcje charytatywne. Zobacz zdjęcia W czwartek, 21 marca ruszył Jarmark Wielkanocny na placu Wolności w Poznaniu. To nie tylko miejsce spotkań i zakupów, ale także okazja do dobrej zabawy i wsparcia potrzebujących. Mieszkańcy i turyści mogą spodziewać się warsztatów, spektakli, spotkań z wielkanocnym zającem oraz stoisk z regionalnymi przysmakami i rękodziełem.

📢 Coraz więcej pieniędzy na sport w Wielkopolsce. W Poznaniu doczekamy się hali lekkoatletycznej? "Jest zielone światło" W czwartek w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu podsumowano ostatnie pięć lat funkcjonowania wielkopolskiego sportu. Wniosek: coraz więcej środków jest przeznaczanych na wsparcie naszych zawodników. W konferencji udział wzięli przedstawiciele wielkopolskiego sportu, którzy swoimi przemyśleniami podzielili się z uczestnikami wydarzenia. Jedną z najważniejszych informacji jest wstępna rozmowa na temat budowy hali lekkoatletycznej w Poznaniu. 📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na weekendową wyprawę. Zobacz i się wybierz! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii.

📢 Śmieszki heheszki! Oto najlepsze memy o wielkopolskich miastach. Internauci drwią z Kalisza, Poznania, Gniezna i Ostrowa. Zobacz obrazki Oto memy, które rozbawią Cię do łez! Zobacz najśmieszniejsze obrazki o miastach z Wielkopolski, które tworzą internauci. Czy jesteś gotowy na solidną dawkę humoru? Zobaczcie memy na temat Poznania, Gniezna, Kalisza, Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego i Konina. Które z nich jest najśmieszniejsze? Oceńcie sami! 📢 One są piękne! Oto finalistki konkursu Polska Miss 30+. O koronę powalczą cztery poznanianki. Zobacz zdjęcia wszystkich finalistek Aż cztery poznanianki zawalczą o tytuł Polskiej Miss 30+ w pierwszej edycji tego niezwykłego konkursu piękności. Ta wyjątkowa impreza podkreśla, że piękno i spełnianie marzeń nie mają ograniczeń wiekowych. Zobacz wszystkie finalistki konkursu Polska Miss 30+ w naszej galerii zdjęć.

📢 Janusze ekologii w Poznaniu. Wyrzucili śmieci pod czujnym okiem kamer 7,5 tysiąca złotych - tyle zapłacą mężczyźni, którzy postanowili wyrzucić odpady drewniane na terenie zielonym. Całą akcję rozładunku nagrały kamery miejskiego monitoringu. Janusze ekologii przy okazji zniszczyli roślinność oraz wjechali pod zakaz. 📢 Tragedia na drodze koło Wrześni. Przez nieostrożność właściciela zginął pies. Policja ukarała wszystkich Właściciele zwierząt powinni zachować ostrożność, przebywając przy drodze. A kierowcy powinni natychmiast informować służby o potrąceniu zwierzęcia. Przykładem takiej sytuacji jest niedawne zdarzenie w Gutowie Wielkim, które zakończyło się mandatami dla zarówno właściciela psa, jak i kierującej pojazdem. To ważna przestroga dla wszystkich posiadaczy zwierząt i kierowców, aby uniknąć podobnych incydentów w przyszłości. 📢 Światowy Dzień Zespołu Downa: "Marsz Na Tak" przeszedł ulicami Poznania. Było kolorowo i radośnie! 21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa, to okazja nie tylko do tego, by przypomnieć, że osoby z zespołem Downa są wśród nas, ale także, by pokazać ich radość, entuzjazm i wspólnie świętować. Właśnie w tym celu w czwartek rano, jak co roku, ulicami Poznania przeszedł "Marsz Na Tak". Było wesoło i kolorowo.

📢 Rowerowa trasa do Lubonia jednak nie powstanie. Dlaczego Miasto Poznań nie rozbuduje Wartostrady? Powstała po obu stronach rzeki popularna wśród poznaniaków Wartostrada nie będzie przedłużona w kierunku południowym. Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, Miasto po dwóch latach przygotowań rezygnuje z planów ze względów środowiskowych. 📢 Program bezpłatnej mammografii okazał się klapą? Mimo że może korzystać z niego więcej pacjentek, na badanie decyduje się niewiele z nich W listopadzie ubiegłego roku rozszerzono grupę wiekową pacjentek, które mogą brać udział w programie profilaktyki raka piersi. Niestety, jak się okazuje, nie cieszy się on popularnością. W samej Wielkopolsce, po wprowadzonych zmianach, z bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało zaledwie 30 proc. uprawnionych kobiet.

📢 Uwaga! Wypadek ciężarówek w Podgajach. Wprowadzono ruch wahadłowy na DK11 pod Poznaniem Do zderzenia pojazdy ciężarowego z ładowarką teleskopową doszło w czwartek, 21 marca na drodze w miejscowości Podgaje w powiecie złotowskim. Do czasu usunięcia obu pojazdów z drogi policja wprowadziła na tym odcinku ruch wahadłowy.

📢 Oto najlepsze memy i demotywatory o szkole i nauce! Zobacz śmieszne obrazki o życiu uczniów. Z czego śmieją się internauci? Matematyka i uczniowie to połączenie, które zawsze wywołuje emocje. Jedni uważają ją za królową nauk, inni wręcz przeciwnie reagują dużą niechęcią do tego przedmiotu. Jedno jest pewne nauka obliczania delty czy wzorów skróconego mnożenia niektórym może się śnić po nocach. Sprawdź!

📢 Tak wyglądała Wielkopolska w czasach PRL-u. Oto wyjątkowe zdjęcia sprzed wielu lat największych miast w województwie wielkopolskim Wielkopolska w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była zupełnie inna niż teraz. Przez wiele lat zmieniło się tyle, że teraz pewne miejsca są wręcz nie do poznania. Przedstawiamy archiwalne biało-czarne zdjęcia miast z województwa wielkopolskiego z czasów PRL-u. Łezka się w oku zakręci!

📢 Raport wypożyczonych zawodników z Lecha Poznań. Antoni Kozubal z kompletem minut w rundzie wiosennej. "Czuję się gotowy" Sześciu zawodników Lecha Poznań spędza rundę wiosenną na wypożyczeniach w zespołach PKO BP Ekstraklasy oraz Fortuna 1. ligi. Część z nich regularnie występuje na ligowych boiskach, a kilku niestety nie dostaje okazji na pokazanie swoich umiejętności. Który lechita zagrał najwięcej spotkań w rundzie wiosennej? Kto jest w dobrej formie, a kto musi poczekać na swoją szansę? 📢 Cmentarzysko pustych lokali na Starym Rynku w Poznaniu. "Miasto straciło swoją duszę!". Zobacz galerię! Lokali do wynajęcia, pustych, stojących od dawna i pozostawionych samym sobie na Starym Rynku w Poznaniu jest wiele. I to nie tylko na płycie - na ulicy Klasztornej, Wielkiej czy Ślusarskiej, które z nim sąsiadują, również jest wiele niezagospodarowanych miejsc. Właściciele lokali i osoby pracujące w gastronomii są zgodni - część z nich zbankrutowało przez remont, a nowych chętnych nie ma.

📢 Motoryzacyjne legendy z okresu PRL-u do kupienia w Wielkopolsce. Sprawdź najciekawsze samochody na sprzedaż na olx i otomoto! Te auta to ikony swojej epoki! Samochody z okresu PRL są już kultowe i wielu osobom przywodzą na myśl miłe wspomnienia - pierwszy samochód, wyjazd na wakacje z dziadkami, wymarzone pojazdy z seriali... Nie każdy wie, że takie marki jak Fiat, Trabant, Lada, czy Wołga wciąż są w sprzedaży. Zebraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia. W naszej galerii znajdziecie sporo "maluchów", ale nie tylko. Zobaczcie ich zdjęcia i ceny!

📢 Gdzie wiosną i latem polecisz z Poznania? Oto kierunki lotów z Ławicy do znanych miast i ciepłych krajów 2024 Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki!

📢 Piękne życzenia na Wielkanoc: SMS, religijne, poważne i śmieszne wierszyki. Dołącz do nich wielkanocne obrazki! Wielkanoc najlepiej spędzać z bliskimi, a nie "siedząc" w telefonie. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych czytelników gotowe życzenia świąteczne. Krótkie i długie, rymowane i nierymowane, zabawne, poważne i religijne życzenia, które możesz umieścić na kartce lub wysłać Mesengerem, na WhatsApp lub SMS-em. W naszej galerii znajdziecie też piękne wielkanocne obrazki, które można dołączyć do życzeń. 📢 Nie przegap jarmarków, pokazów i parad! Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce w 2024 roku. Gdzie i kiedy warto się wybrać? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące.

📢 "Szkoła bezstresowa to mit". Tak wygląda fińska edukacja w Poznaniu. W Navigo dzieci nie mają ocen tylko mapy kompetencji Szkoły alternatywne są w Polsce coraz bardziej popularne. Rodzice nie chcą, żeby ich dzieci uczyły się w XIX-wiecznym systemie pruskim, gdzie uczniowie siedzą w dwuosobowych ławkach, przodem do nauczyciela i słuchają jego wykładu. Dziś rodzice chcą czegoś więcej, sporo z nich odnalazło to w szkole Navigo, która charakteryzuje się fińskim podejściem do nauczania.

📢 Bilety na zwiedzanie budowy znikały w kilka godzin! Tak 15 lat temu powstawały Termy Maltańskie w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z budowy Pierwsi poznaniacy mogli wskoczyć do wody Term Maltańskich w październiku 2011 roku. Budowa obiektu rozpoczęła się jednak 2,5 roku wcześniej i - poza opóźnieniami związanymi z silnymi opadami śniegu - przebiegała całkiem sprawnie. Właściciele Term z dumą prezentowali postęp prac i zapraszali na plac budowy zarówno prezydenta Grobelnego, jak i mieszkańców Poznania - organizowano dla nich specjalne wycieczki. Budowie przypatrywali się także fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", dzięki czemu dziś możemy przypomnieć, jak powstawały Termy Maltańskie.

📢 Jak wspierać zdrowie psychiczne młodzieży? Opowiada współautorka "Nastolatki na zakręcie" dr Karolina Appelt W poznańskim Centrum Kultury Zamek odbyła się debata odnośnie zdrowia psychicznego młodzieży. Jej uczestnicy dyskutowali o tym, jak wspierać psychikę nastolatków na ich drodze do dorosłości. Dr Karolina Appelt, psycholożka, wykładowczyni na poznańskim UAM oraz współautorka podręcznika „Nastolatki na zakręcie” specjalnie dla czytelników “Głosu Wielkopolskiego” odpowiedziała na kilka pytań. 📢 Wielkopolscy rolnicy zakończyli protest. "Będziemy patrzeć rządzącym na ręce". Tak relacjonowaliśmy na żywo Punktualnie o godz. 7:00 ruszyły dziś (w środę 20 marca) rolnicze akcje protestacyjne w Wielkopolsce. W całym regionie były aż 104 punkty protestacyjne. Policja apeluje o korzystanie z innych środków transportu niż samochody czy autobusy. Śledź naszą relację. 📢 Wybory 2024: Przebudowa ulicy Obornickiej w Poznaniu musi nastąpić teraz. "Dajmy sobie spokój z trzecią ramą komunikacyjną” Kandydat na prezydenta Poznania Przemysław Plewiński apelował o remont i przebudowę ulicy Obornickiej w Poznaniu. Wskazywał, że konieczna jest budowa chodników, nowych wjazdów oraz rond. Jeden z kandydatów na radnych wskazał, że oszczędności na budowę i remonty dróg można uzyskać ostatecznie rezygnując z budowy trzeciej ramy komunikacyjnej.

📢 Restauracja Pod Pręgierzem na Starym Rynku w Poznaniu upadła? Na oknach pojawiły się informacje o wynajmie lokalu! Lokale na Starym Rynku padają jak kaczki. Co najmniej 13 lokali stoi pustych. Tym razem trafiło na restaurację "Pod Pręgierzem", na oknach pojawiły się ogłoszenia z informacją o wynajmie. To nie pierwszy i pewnie nie ostatni lokal, który tu upadł. Wielu właścicieli nie poradziło sobie ze skutkami remontu, pandemii COVID czy wojny w Ukrainie. 📢 To będzie gorące lato w Warcie Poznań. Wielu piłkarzy Zielonych nadal jest bez nowych kontraktów Odejście z Warty Poznań trenera Dawida Szulczka może nie być jedynym problemem Zielonych w nowym sezonie. Kilkunastu piłkarzom Zielonych kończą się kontrakty. Podczas rundy wiosennej zapowiada się nie tylko bój o utrzymanie w lidze, ale także o zatrzymanie kilku ważnych zawodników.

📢 To są najlepsze MEMY o życiu w bloku. To piekło na ziemi? Wiercenie, głośny seks, imprezy. Lekko nie jest... Z tego się śmiejemy Memy o życiu w bloku to... nie są wcale śmieszne obrazki z internetu, przekonują ci, którzy mieszkają w blokowiskach. Jak mówi znane porzekadło, kto mieszka w bloku, ten się w cyrku nie śmieje! Życie w wielkim mrowisku nie należy do najłatwiejszych. I bez względu na to, czy blok z wielkiej płyty, czy nowoczesne budownictwie, problemy bywają podobne. Jakie? Tak widzą to twórcy memów. 📢 Małgorzata Rozenek-Majdan w Poznaniu. Mówiła o programie in vitro Na Międzynarodowych Targach Poznańskich trwają obecnie targi SALMED. W programie wydarzenia znalazła się także konferencja Green Healthcare and Business, po którym odbyło się otwarte spotkanie dla kobiet. Udział w nim wzięła Małgorzata Rozenek-Majdan, która mówiła m.in. o programie in vitro.

📢 Elektrownia gazowa za miliardy złotych powstaje w Turku. To jedna z największych inwestycji w regionie! W Turku rozpoczęła się budowa elektrowni gazowej. Powstaje ona w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu działała elektrownia węglowa Adamów. Już w 2027 roku zaplanowano uruchomienie nowej siłowni. ZE PAK nie ma żadnych obaw o rentowność tej inwestycji oraz zasadność jej realizacji. Jak powiedział Piotr Woźny, prezes ZE PAK, pomimo powstawania nowych elektrowni, w pewnym momencie nieuniknione mogą być długie przerwy w dostawach prądu na ogromnych obszarach. Kiedy możliwe będą tak zwane "blackouty"? 📢 Śmierć Dominika Sikory. Ruszył proces w sprawie zgonu zapaśnika z Poznania. Szokujące słowa oskarżonego. Olgierd M. nie przyznał się do winy W nocy z 25 na 26 stycznia 2020 roku Olgierd M. uderzył w twarz Dominika Sikorę na Starym Rynku w Poznaniu. Zapaśnik zmarł 5 dni później, a napastnik uciekł do Hiszpanii. Po ponad 4 latach - w środę 20 marca - Olgierd M. stanął przed sądem. - Bardzo żałuję tego wszystkiego, co wydarzyło się tamtej feralnej nocy. Nie mogę pogodzić się z tym, że uderzyłem Dominika Sikorę. Nie chcę obarczać tego człowieka winą za zdarzenie. Nie miałem zamiaru zrobić mu krzywdy - powiedział w sądzie oskarżony.

📢 Ile kosztują prywatne wizyty u specjalistów w Wielkopolsce? Ceny mogą zwalić z nóg! Kolejki do lekarzy specjalistów to zmora każdego, kto kiedykolwiek chorował. Terminy na NFZ często są bardzo odległe, a do niektórych specjalistów trzeba czekać nawet latami! Nic dziwnego, że coraz częściej decydujemy się na prywatne wizyty u lekarzy danych specjalności. Niestety, mimo że w tych przypadkach czas oczekiwania często jest krótszy, a liczba wolnych terminów niejednokrotnie jest większa, to na równi za tym idzie też cena, jaką trzeba zapłacić za taką wizytę. Sprawdziliśmy, ile średnio w Wielkopolsce trzeba zapłacić za prywatne wizyty do poszczególnych lekarzy.

📢 Tyle zarabia policjant w 2024 roku. Ile trafia na konto policjantów? Zarobki w policji w ostatnich latach bardzo się poprawiły. Uposażenie policjantów oceniane jest jako dobre. Oczywiście związki zawodowe pilnują, aby zarobki tej grupy zawodowej regularnie były podnoszone. Ile zatem zarabia się teraz w policji? Takie wynagrodzenie dostają policjanci na różnych stanowiskach.

📢 Te osoby nie powinny jeść rzodkiewki. Przy tych chorobach może zaszkodzić Rzodkiewka to jedno z najzdrowszych warzyw. Jej dodatkową zaletą jest prosta i szybka uprawa. Rzodkiewka ma także wyrazisty i charakterystyczny smak, która dodaje charakteru potrawa a nawet zwykłym kanapkom. Niestety nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie powinien jeść rzodkiewek i dlaczego. 📢 Tabela wypłat trzynastej emerytury - tyle dostaniesz "na rękę"! [20.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku. 📢 Chwytliwe hasła i zabawne grafiki. Kandydaci w wyborach walczą o głosy i tworzą zapadające w pamięci plakaty. Oto najciekawsze pomysły! 7 kwietnia w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. Kandydaci już jakiś czas temu rozpoczęli walkę o głosy. Jednym ze sposobów jest przykucie uwagi swoich wyborców poprzez zapadające w pamięci plakaty. Chwytliwe hasła, interesujące grafiki i zabawne wykorzystanie swoich nazwisk. Oto najciekawsze plakaty z nadchodzących wyborów samorządowych!

📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Są kroki w sprawie budowy stadionu Warty Poznań. Miasto szuka partnera do inwestycji Temat stadionu dla Warty Poznań wydaje się nie mieć końca. Ekipa Zielonych od kilku lat swoje domowe mecze rozgrywa na obiekcie w Grodzisku Wielkopolskim. Były apele i prośby ze strony warciańskiego środowiska ws. jakichkolwiek ruchów w temacie budowy stadionu przy Drodze Dębińskiej. Ci za każdym razem słyszeli od włodarzy Poznania: miasto nie ma pieniędzy na drugi obiekt. Teraz pojawiło się malutkie światełko w tym długim i ciemnym tunelu. 📢 Rondo Śródka czy rondo Stłuczka w Poznaniu - na razie nie będzie modernizowane. Nie ma na to środków W ubiegłą niedzielę doszło do groźnie wyglądającego wypadku na rondzie Śródka w Poznaniu. To miejsce właśnie z powodu zdarzeń drogowych nazywane jest potocznie… rondem Stłuczka!

📢 Lech Poznań obchodzi swoje urodziny! Tak wygląda historia Kolejorza na zdjęciach Lech Poznań obchodzi swoje 102. urodziny. Dokładnie 19 marca 1922 roku zarejestrowano klub KS "Lutnia" Dębiec, który zapoczątkował historię współczesnego Kolejorza. Przez ponad wiek klub napisał wspaniałą historię, sięgając osiem razy po mistrzostwo Polski oraz pięć razy po Puchar Polski. Zobaczcie ważne wydarzenia w historii Lecha Poznań.

📢 Śmiercionośna bakteria w natarciu. Rekordowa liczba zakażeń, a może ich być jeszcze więcej. Czym jest STSS? Bakteria, nazywana niekiedy „mięsożerną”, wywołuje rzadką, ale groźną chorobę – paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego (STSS). Rekordowy wzrost zachorowań odnotowano w Japonii w 2023 r., ale liczba przypadków rośnie i rekord może zostać pobity w 2024 r. Jaka bakteria wywołuje STSS? Sprawdź, jak można się nią zarazić. 📢 Volkswagen Poznań nie przedłuża umów. Związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej nazywają to zwolnieniami 11 marca doszło do porozumienia Volkswagen Poznań ze związkami zawodowymi w związku z planowanym zakończeniem produkcji modelu T6. W jego ramach nie planuje się przedłużania umów osobom zatrudnionych na umowy czasowe oraz zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Fabryka oficjalnie nie nazywa tych działań zwolnieniami, jednak tak nazywają je związkowcy. Proponują oni, aby przenieść te osoby na przeciążone stanowiska.

📢 Trener Warty Poznań Dawid Szulczek bliski zmiany klubu! "Angaż jest na ostatniej prostej" Wiele wskazuje na to, że runda wiosenna będzie ostatnią dla Dawida Szulczka w Warcie Poznań. Według doniesień mediów, 34-letni szkoleniowiec jest bardzo bliski objęcia posady trenera innego ekstraklasowego klubu. Rozmowy z opiekunem Zielonych mają być praktycznie na ostatniej prostej. 📢 Oto 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Poznaniu w 2024 roku. Zobacz nowy ranking Barometr zawodów 2024 - obszerny raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim opublikował Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Sprawdziliśmy, w jakich zawodach występuje duży deficyt poszukujących pracy w stolicy Wielkopolski. Posiadacze tych profesji o pracę w tym roku mogą być w Poznaniu spokojni. 📢 Oto najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [19.03.2024] Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 17-letni Maks z Cielczy został potrącony przez dwa samochody. Auto ciągnęło go przez 1,5 km. Kierowca uciekł. "To jest jak zły sen" To był jeden z najtragiczniejszych wypadków. 17-latek przechodząc przez przejście dla pieszych został potrącony przez samochód, następnie wpadł pod drugie auto, które przeciągnęło go po jezdni. Maks nie przeżył, a kierowca drugiego pojazdu uciekł i nie wiadomo gdzie jest. - To samochód-widmo - stwierdza mama 17-latka.

📢 16-osobowa rodzina z Tarnowa Podgórnego ma już dach nad głową. Optymizmu jednak brak. "Straciliśmy dużo pieniędzy" 16-osobowa rodzina Mielcarków mieszka w kamienicy w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. W ubiegłym roku dekarz, który remontował dach, zszedł z budowy. Dom został zalany. Straty oszacowano na około 250 tys. zł. Z pomocą ludzi, dach jest w końcu gotowy. Rodzina może spać spokojnie, bo woda nie kapie im już na głowę, jednak trudno o optymizm... 📢 To prawdziwe okazje! Kup tani samochód od komornika w Wielkopolsce. Oto najnowsze licytacje komornicze. Zobacz zdjęcia i sprawdź ceny Zakup samochodu na licytacji komorniczej to znakomita okazja dla osób poszukujących dobrej jakości pojazdu za przystępną cenę. W najbliższym czasie kilka interesujących modeli trafi "pod młotek" w Wielkopolsce i w internecie. Sprawdziliśmy, co powinniście wiedzieć o aukcjach komorniczych i oferowanych tam samochodach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Pogrzeb Mariana Fludra w Gnieźnie. Doktora Judyma z Wielkopolski żegnały tłumy. Zobacz zdjęcia Pogrzeb doktora Mariana Fludra miał miejsce w sobotę, 16 marca - najpierw podczas mszy w katedrze, a następnie na cmentarzu św. Krzyża. W pogrzebie uczestniczyło wielu mieszkańców - setki tych, którzy mieli z nim styczność. Wielu z nich uratował zdrowie, a niektórym nawet życie. 📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Oto najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Poznaj te dane [10.11.2023 r.] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze. Poznajcie 15 najzamożniejszych gmin w naszym regionie.

📢 Poznań: Czerwony Kapturek po Kuchennych Rewolucjach to Bistro Kotlet i przyciąga tłumy. Magda Gessler na nowo połączyła rodzinę [ZDJĘCIA] Czerwony Kapturek to kolejna restauracja z Poznania, która przeszła "Kuchenne Rewolucje". Po zmianach Magdy Gessler lokal zmienił nazwę na Bistro Kotlet i przyciąga tłumy wielbicieli domowej kuchni. Serwuje różne wersje kotleta schabowego z dodatkami oraz zupy. Powtórkę programu "Kuchenne Rewolucje" z Czerwonym Kapturkiem w roli głównej będzie można zobaczyć w czwartek, 13 czerwca na antenie TVN.

