Prasówka 28.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury”?

Prasówka 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.03.24

📢 III Forum Poznańskiego Sportu za nami. Były nagrody, stypendia oraz podziękowania dla dyrektor wydziału sportu od prezydenta miasta Za nami III Forum Poznańskiego Sportu. W Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek przedstawiciele, zawodnicy oraz zasłużone osoby związane z wielkopolskim sportem spotkali się, aby podsumować ostatnie wydarzenia, a także wziąć udział w debatach oraz panelach. Głównym tematem były Igrzyska Olimpijskie, które latem odbędą się w Paryżu. Jednym z głównych punktów programu były podziękowania dla, przechodzącej na emeryturę dyrektorki Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, Ewy Bąk.

📢 Pierce Brosnan - tak wyglądają jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [28.03.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

Prasówka 28.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [28.03.2024] Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Oto Jacek Wójcik, przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej, na prywatnych zdjęciach! [28.03.2024] Dagmara Kaźmierska, znana z udziału w programach telewizyjnych "Królowa życia" oraz "Dagmara szuka męża", ma niezastąpionego towarzysza w postaci Jacka Wójcika. Ich relacje są nie tylko zabawne, lecz także przyciągają uwagę widzów. Kim jest Jacek Wójcik i co go wyróżnia spośród innych? 📢 Oto Andrzej Gołota - tak mieszka. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [28.03.2024] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Maciek z "Klanu" - tak wygląda dziś Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [28.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Tak żyje na co dzień Małgorzata z Sobótki z "Sanatorium miłości 6". "Nie było sielanki" [28.03.2024] Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyrusza na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzy, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem.

📢 Niekończąca się opowieść - tak dziś wygląda Atreyu z filmu "NeverEnding Story". Mamy aktualne zdjęcia! [28.03.2024] W latach 80. XX wieku film fantasy "NeverEnding Story" ("Niekończąca się opowieść") podbił serca kinomanów na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedną z ikonicznych dziecięcych postaci tego filmu był Atreyu, grany przez Noaha Hathawaya. Atreyu, młody wojownik, który walczył z siłami ciemności, stał się bohaterem, który na zawsze pozostał w pamięci fanów. Ale co słychać dzisiaj u bohatera "Niekończącej się opowieści"?

📢 Wielkopolska: 10 miast i powiatów w regionie, w których zarabia się najgorzej! [28.03.2024] W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS. 📢 Oto 56-letnia Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [28.03.2024] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [28.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [28.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Kamila Baar na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [28.03.2024] Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach! To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Wielkopolska: Oto 20 najbogatszych gmin w regionie! Mamy dane na 2024 rok [28.03.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [28.03.2024] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Oto Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [28.03.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [28.03.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Cindy Crawford - tak dziś wygląda. Modelka niedawno skończyła 58 lat. Zobaczcie zdjęcia! [28.03.2024] Tak wygląda dziś Cindy Crawford. Supermodelka niedawno skończyła 58 lat! Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 58-urodziny obchodziła 20 lutego 2024 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [28.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Wiemy, kim jest Maria z "Sanatorium miłości 6". "Jestem waleczną lwicą". Zobacz zdjęcia [28.03.2024] Maria z Czarnowa to przedsiębiorcza kobieta. W swoim zawodowym życiu osiągnęła wszystko co chciała teraz. Do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się, by znaleźć partnera, z którym mogłaby dzielić swoje radości i smutki. Kim jest Maria z "Sanatorium miłości"? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Zobaczcie też zdjęcia!

📢 Dramatyczny stan pawilonu zoo w Poznaniu. "Cudem nie doszło do wypadku śmiertelnego". Ogród żąda prawie 300 tys. zł od wykonawcy! Pękające ściany, odpadający tynk oraz wypadająca szyba. Pawilon dla żyraf i nosorożców, raptem trzy lata od otwarcia, wymaga wielu napraw. Poznańskie zoo oczekuje prawie 300 tys. zł od wykonawcy, który twierdzi, że prace wykonano poprawnie. Ogród rozważa wejście na drogę sądową z firmą Agrobex. 📢 Duża inwestycja przy szpitalu w Lesznie! Powstanie tam ośrodek radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii W Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym w Lesznie powstanie Ośrodek Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii. W środę, 27 marca list intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek wielkopolski Marek Woźniak, Julian Malicki - dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii i dyrektor leszczyńskiego szpitala Krzysztof Albiński. 📢 Potrącenie matki z dzieckiem w Poznaniu. Na miejscu działają służby Chwilę przed godziną 18 w środę, 27 marca doszło do potrącenia matki z dzieckiem na poznańskim osiedlu przyjaźni. Na miejscu działa policja oraz pogotowie ratunkowe.

📢 Brutalne zabójstwo i gwałt w Pile. "Była rozerwana w kroczu, wykrwawiła się na śmierć". Sprawców było dwóch, jednego wciąż nie ustalono Za niespełna dwa tygodnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosi wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa i gwałtu Jadwigi B., do którego doszło w styczniu 2022 roku w Pile. Kobieta doznała ogromnego cierpienia, jej krocze było rozerwane. Zmarła na skutek wykrwawienia. Choć sprawców było dwóch, na ławie oskarżonych zasiadł tylko Marian K. Tożsamości drugiego z mężczyzn do dziś nie udało się ustalić. Oskarżony został skazany na 25 lat więzienia. Prokurator żąda dożywocia, obrona wyroku za nieudzielenie pomocy.

📢 Potężna awaria na kolei w Wielkopolsce. Pociągi są mocno opóźnione, a pasażerowie zdezorientowani Chwilę po godzinie 14 doszło do awarii systemu sterowania ruchem pociągów na linii kolejowej Poznań-Piła. Ze względu na awarię występują duże opóźnienia pociągów. Kolejarze zapewniają jednak, że awaria zostanie wkrótce usunięta.

📢 Poznań Motor Show 2024: Te targi zawsze przyciągają tłumy na MTP! W tym roku organizatorzy zapowiadają wiele nowości Poznań Motor Show 2024 to wydarzenie dla wszystkich fanów motoryzacji. Najnowsze auta i motocykle dosłownie na wyciągnięcie ręki! Organizatorzy odkrywają karty, przedstawiając tegoroczne nowości. Na wydarzeniu po raz pierwszy pojawią się auta marki Tesla, a uczestnicy będą mieli okazje wspólnie się pościgać. 📢 Wyjątkowe spotkanie leśników z Poznania. Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza do dyskusji. "Większość milczała jak zaklęta" Ponad 80 osób dyskutowało na temat przyszłości okolicznych lasów Poznania. Oprócz dialogu oraz wykładów nie zabrakło spaceru po lesie. - Nie oczekujmy, że w 100 dni nowy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zmieni oblicze tej organizacji – mówi Wiesław Rygielski z Poznańskiej Inicjatywy Leśnej.

📢 Wybory 2024: Wiceprezydent Poznania załatwia wiatę przystankową w 40 minut. "Wystarczył jeden telefon do ZTM" Poznański radny miejski z KO Tomasz Stachowiak poinformował, że na przystanku początkowym dla autobusów miejskich i podmiejskich przy pętli Budziszyńska pojawi się wiata przystankowa. Nieoficjalnie dowiadujemy się, ze wiata została załatwiona przez wiceprezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego w 40 minut przy pomocy jednego telefonu do ZTM. 📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Ciągle jest bardzo aktywna. Zobaczcie zdjęcia! [27.03.2024] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Wiemy, kim jest Andrzej z "Sanatorium miłości 6". Był związany z Wielkopolską! [27.03.2024] Andrzej z Milanówka wyróżnia się w szóstej edycji "Sanatorium Miłości", fascynując zarówno widzów, jak i uczestników programu. Jego ujmująca aparycja przyciąga uwagę kobiet, budząc jednocześnie nutkę zazdrości wśród męskiej części społeczności. Kto tak naprawdę kryje się za postacią Andrzeja w "Sanatorium Miłości 6"? Odkryjmy tajemnice tego intrygującego uczestnika. 📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [27.03.2024 r.] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Śmiertelne potrącenie rowerzysty koło Rawicza. Droga krajowa całkowicie zablokowana! Są objazdy Około godziny 13 w miejscowości Miejska Górka, w okolicach Rawicza, doszło do potrącenia rowerzysty. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. 📢 Tak prezentują się mężczyźni z "Sanatorium miłości 6"! Poznajcie ich bliżej na zdjęciach [27.03.2024] We wrześniu 2023 roku zakończyło się filmowanie najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju. To już szósty sezon tego niezwykle popularnego programu, który obfituje w niespodzianki i zwroty akcji. Jesteś ciekaw, jacy bohaterowie biorą udział w najnowszej edycji telewizyjnego show? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj Stefana z Szemud w Pomorskiem, Ryszarda z Krakowa, Zygmunta z Krakowa, Andrzeja z Milanówka na Mazowszu, Tadeusza z Krzyżanowic na Śląsku oraz Stanisława z Kenmare w Irlandii.

📢 Tak prezentują się kobiety z "Sanatorium miłości 6" - poznajcie je bliżej na zdjęciach [27.03.2024] We wrześniu 2023 roku zakończyły się filmowania najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju. To już szósty sezon tego niezwykle popularnego programu, który obfituje w niespodzianki i zwroty akcji. Jesteś ciekaw, jakie bohaterki biorą udział w najnowszej edycji telewizyjnego show? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj Małgorzata z Sobótki na Dolnym Śląsku, Marię z Czarnowa na Dolnym Śląsku, Elżbietę z Nowej Woli w Mazowieckiem, Janinę z Warszawy oraz Teodozję z Krosna i Marię Luizę z Gliwic.

📢 WAŻNE! Tabela wypłat trzynastej emerytury - tyle dostaniesz "na rękę"! [27.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku. 📢 Terminator 2: Oto Edward Furlong - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia [27.03.2024] Zobaczcie, jak zmienił się Edward Furlong, gwiazda filmu "Terminator 2". Edward Furlong jako 12-latek zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera młodego Johna Connora. Film okazał się hitem lat 90., a młody Edward Furlong zyskał miliony fanów na całym świecie i pokaźne pieniądze. W latach 90. XX wieku błyszczał. W XXI wieku jego blask minął. Był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Trafił nawet do więzienia. Zobaczcie, jak dziś wygląda Edward Furlong.

📢 Polacy nie chcą religii w szkołach? Aż 35 proc. chce ją usunąć! Zobacz sondaż W ostatnim czasie Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniował zmianę rozporządzenia, by oceny z religii nie miały żadnego wpływu na uzyskaną średnią ocen. Wielu Polaków jednak chciałoby w ogóle pozbyć się tych lekcji z programu nauczania. Co sądzą Polacy? Zobacz najnowszy sondaż!

📢 Niezłe jaja! Oto najlepsze memy o Wielkanocy. Zobacz śmieszne wielkanocne obrazki i spędź Wielkanoc 2024 na wesoło Wielkanoc w 2024 roku wypada 31 marca. W sieci można znaleźć wiele memów dotyczących Świąt Wielkanocnych. Zobaczcie najlepsze z nich - na pewno się uśmiejecie! Internauci żartują przede wszystkim z typowej dla tych świąt jajecznej diety, ze spotkań rodzinnych przy wielkanocnym stole, z malowania jajek i z koszyczków. Sprawdźcie!

📢 Piękne życzenia na Wielkanoc: zabawne wierszyki, SMS, poważne, religijne. Dołącz do nich wielkanocne obrazki! Wielkanoc najlepiej spędzać z bliskimi, a nie "siedząc" w telefonie. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych czytelników gotowe życzenia świąteczne dla rodziny, znajomych i pracowników. Krótkie i długie, rymowane i nierymowane, zabawne, poważne i religijne życzenia, które możesz umieścić na kartce lub wysłać Mesengerem, na WhatsApp lub SMS-em. W naszej galerii znajdziecie też piękne wielkanocne obrazki, które można dołączyć do życzeń. 📢 Beata Urbańska, kandydatka na prezydentkę Poznania: "Grobelizm i jackizm - tę formułę trzeba zmienić" Gdyby Jacek Jaśkowiak skorzystał z rady, którą sam chętnie serwował przedsiębiorcom, to i podatników mielibyśmy więcej - mówi Beata Urbańska, jedyna kobieta kandydująca na fotel prezydenta Poznania. W rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" opowiada, jak chce walczyć z „jackizmem” i co zmieni w mieście, gdy wygra wybory.

📢 Groźny wypadek w Poznaniu. Wjechał samochodem w kamienicę i uciekł. Pojazd przestawili przechodnie. Zobacz zdjęcia Nietypowy wypadek w Poznaniu miał miejsce około godziny 12 na ulicy Szamarzewskiego. Kierowca srebrnego auta wjechał w ścianę kamienicy, taranując przy tym znak drogowy i uciekł. Miejsce kolizji postanowili posprzątać... świadkowie zdarzenia.

📢 Wybory 2024: Społeczny Poznań złożył zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Chodzi o budowę hotelu nad Maltą Kandydaci komitetu Społeczny Poznań zarzucają Jackowi Jaśkowiakowi, ze nie uczynił wszystkiego, aby zatrzymać budowę hotelu nad Maltą. Złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, w którym zarzucają mu niedopełnienie obowiązków. Podkreślają, ze kiedy Jacek Jaśkowiak przestanie być prezydentem Poznania, spraw prokuratorskich może być więcej. 📢 Rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu trwa. Po centrum handlowym zostały ruiny jak z filmu! Zdjęcia Rozbiórka Galerii Malta trwa w najlepsze. Ciężki sprzęt zadomowił się tam na dobre. Na placu rozbiórki zniknęła już część konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Za trzy lata w tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe. Jak aktualnie wygląda teren? Mamy nowe zdjęcia! Sprawdźcie naszą galerię!

📢 Wybory 2024: "Tłuste koty Jaśkowiaka". Przemysław Plewiński zarzuca prezydentowi Poznania nepotyzm i niegospodarność Budżet prezesów 7 razy większy niż budżet osiedli? Kandydat na prezydenta Poznania Przemysław Plewiński zarzucił Jackowi Jaśkowiakowi nepotyzm i niesprawiedliwe ustanawianie wynagrodzeń prezesów spółek miejskich w stosunku do pensji innych pracowników, a także niewystarczające finansowanie osiedli. 📢 Kup tani dom od komornika przez internet! Ceny są atrakcyjne. Oto nowe licytacje komornicze w Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy internetowe oferty z najtańszymi domami w województwie wielkopolskim w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i szczegółowe informacje w naszej galerii!

📢 Pociągi z Poznania do Szczecina będą jeździły szybciej. Wiemy od kiedy! Już od grudnia pociągi na trasie z Poznania do Szczecina - przez Krzyż i Stargard - przyspieszą. Wtedy to będzie można zobaczyć pierwsze efekty trwającego od kilku lat remontu tej magistrali kolejowej. Dzięki temu mieszkańcy Szczecina szybciej będą mogli dojechać do Warszawy.

📢 Przy tych chorobach nie powinno się jeść ogórków. Mogą zaszkodzić Ogórki to nie tylko smaczne i zdrowe warzywo. Ich jedzenie ma bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie. Działa między innymi przeciwnowotworowo, poprawia pamięć i zdolności uczenia się. Do tego są tanie i nadają się zarówno do jedzenia na surowo jak i po przetworzeniu. A kto nie powinien jeść ogórków? Zobaczcie. 📢 Te znaki zodiaku uznaje się za najmniej mądre. Zobacz, kto jest na liście Inteligencja to najprościej mówiąc łatwość przyswajania i przetwarzania informacji. Choć uznaje się, ze inteligencja jest wrodzona to trzeba nad jej rozwojem pracować. Według horoskopu to czy jesteśmy mądrzy czy nie możemy mieć zapisane w gwiazdach. Zobaczcie, które z dwunastu znaków zodiaku uznaje się za najmniej inteligentne i dlaczego.

📢 Wypadek w Poznaniu. Ciężarówka zderzyła się z tramwajem na Gwarnej. Musiał zjechać do zajezdni. Zobacz zdjęcia Do krótkotrwałego wstrzymania ruchu tramwajów doszło w wyniku kolizji tramwaju z ciężarówką na ulicy Gwarnej w Poznaniu. Ruch tramwajów został już wznowiony, jednak wciąż na miejscu są wyjaśniane okoliczności zdarzenia. 📢 Oto najlepsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 27.03.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Strzały na terenie centrum handlowego Karuzela w Wągrowcu. Policja użyła broni Dramatyczne sceny w Wągrowcu. We wtorek wieczorem policjanci postrzelili w nogę mężczyznę w czasie interwencji związanej z kradzieżą rozbójniczą. Do zdarzenia doszło na terenie centrum handlowego Karuzela. Ranny trafił do miejscowego szpitala.

📢 Ruszyła kontrowersyjna budowa apartamentów nad Jeziorem Maltańskim. Są już pierwsze fundamenty Tuż przy Termach Maltańskich, z basenem i widokiem na Jezioro Maltańskie - w takich warunkach stanie nowa inwestycja w Poznaniu. Pojawiły się już pierwsze fundamenty a inwestor zapewnia, że wszystkie budynki gotowe będą w drugim kwartale 2026 roku. Jednak inwestycja budzi kontrowersje. O co chodzi? 📢 Oto syn Janusza Chabiora. Odkryj ich niezwykłe podobieństwo! [27.03.2024] Czy wiedzieliście, że Janusz Chabior, znakomity polski aktor, ma syna, który również jest związany ze światem filmu? Poznajcie Nikodema Chabiora, który nie tylko jest do ojca podobny z wyglądu. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia! 📢 Uzbrojona policja wkroczyła do poznańskiej galerii Malta. Zdjęcia z wyjątkowej akcji! Uzbrojeni policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wkroczyli do galerii Malta. Właściciel obiektu zezwolił na ćwiczenia na terenie budynku, który niebawem zniknie z mapy naszego miasta. Zobacz zdjęcia z treningu poznańskiej policji.

📢 Tłumy na V Forum Seniora w Poznaniu! Piąta edycja święta wielkopolskich seniorów nie zawiodła. Moc atrakcji oraz ciekawe wykłady. [Zdjęcia] Ekscytujące panele tematyczne oraz moc atrakcji. Święto seniorów po raz kolejny zawitało do Poznania. Nie zabrakło uśmiechu na twarzach oraz głębokich rozmów między uczestnikami wydarzenia. - To są tematy, które bezpośrednio nas dotyczą - wyznała pani Danuta, uczestniczka forum.

📢 Brutalne pobicie 19-latka na skwerze w centrum Poznania! Policja zaczęła patrolować niebezpieczny skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata 21 marca, w czwartek wieczorem doszło do dotkliwego pobicia 19-latka na skwerze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Poznaniu przez grupę osób. Policja nadal poszukuje sprawców. Funkcjonariusze zadecydowali o patrolowaniu miejsce, w którym przesiaduje młodzież, mająca terroryzować mieszkańców Poznania. 📢 Oto najlepsze memy i demotywatory o szkole i nauce! Śmieszne obrazki o życiu uczniów. Zobacz, z czego drwią internauci Matematyka i uczniowie to połączenie, które zawsze wywołuje emocje. Jedni uważają ją za królową nauk, inni wręcz przeciwnie reagują dużą niechęcią do tego przedmiotu. Jedno jest pewne nauka obliczania delty czy wzorów skróconego mnożenia niektórym może się śnić po nocach. Sprawdź!

📢 Gdzie na obiad w Poznaniu? Oto najlepsze restauracje z kuchnią polską! Te miejsca polecają internauci. Sprawdź koniecznie! Zupa pomidorowa i schabowy z ziemniakami? A może pierogi i kompot? Wszyscy znamy te smaki z dzieciństwa! Choć wiadomo, że najlepsze kopytka robiła babcia, a rosół mamy nie ma sobie równych, to wiele restauracji i barów w Poznaniu oferuje jedzenie tak samo dobre. Gdzie w stolicy Wielkopolski można zjeść najlepsze tradycyjne potrawy? Oto ranking internautów! 📢 Tak wyglądała Wielkopolska w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia sprzed wielu lat największych miast w województwie wielkopolskim Wielkopolska w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była zupełnie inna niż teraz. Przez wiele lat zmieniło się tyle, że teraz pewne miejsca są wręcz nie do poznania. Przedstawiamy archiwalne biało-czarne zdjęcia miast z województwa wielkopolskiego z czasów PRL-u. Łezka się w oku zakręci!

📢 Oto najpiękniejsze nastolatki Wielkopolski! Zobacz zdjęcia 20 nastoletnich finalistek Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Już 5 maja w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem odbędzie się Gala Finałowa Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Do finału konkursu przeszło 20 nastoletnich uczestniczek - korona oraz tytuł najpiękniejszej nastolatki Wielkopolski już niedługo trafi do jednej z nich. Zobacz zdjęcia finalistek! 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 Najlepsze memy po meczu Walia - Polska. Wojciech Szczęsny został narodowym bohaterem! Reprezentacja Polski wygrała z Walią w finale baraży o Euro 2024. Biało-Czerwoni w dramatycznych okolicznościach pokonali "Smoki" po rzutach karnych. Bohaterem został oczywiście Wojciech Szczęsny, który obronił decydującą jedenastkę. Oto najśmieszniejsze memy o reprezentacji Polski!

📢 Obrońca Lecha Poznań chwalony po spotkaniu Polski z Walią. "Najlepsza zmiana Michała Probierza" Eliminacje reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech 2024 przypominały czasem drogę przez mękę. Ostatecznie Biało-Czerwoni wyszarpali bilet na turniej, pokonując w finale baraży kadrę Walii po rzutach karnych (5:4). Swoją cegiełkę do tego sukcesu dołożył obrońca Lecha Poznań - Bartosz Salamon. Środkowy defensor Kolejorza dokładnie po 365 dniach ponownie zagrał dla naszej reprezentacji, przyczyniając się do awansu. Eksperci nie mieli żadnych wątpliwości, że wpuszczenie "Saliego" na boisko to była świetna decyzja Michała Probierza.

📢 Pomocnik Lecha Poznań przeszedł do historii swojego kraju! Strzelił gola na wagę awansu do mistrzostw Europy Tego wieczoru Nika Kwekweskiri nie zapomni do końca życia. Pomocnik Lecha Poznań przyczynił się historycznego awansu reprezentacji Gruzji na mistrzostwa Europy w Niemczech. 31-latek wykonał decydującą jedenastkę podczas serii rzutów karnych w spotkaniu finałowym z Grecją.

📢 Tak wygląda córka Bogusława Lindy i Lidii Popiel. Zobaczcie zdjęcia! [27.03.2024] Aleksandra Linda, jedyna córka znanego polskiego aktora, Bogusława Lindy, oraz jego żony Lidii Popiel, urodziła się w 1992 roku. Teraz, mając 32 lata, nie tylko emanuje pewnym wdziękiem, ale również buduje swoją własną drogę w branży rozrywkowej. Zobaczcie, jak wygląda córka Bogusława Lindy. 📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [27.03.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Dr Igor Bykowski, nowy Wielkopolski Kurator Oświaty: To nie jest ideologia, tylko ludzie. Jaka będzie wielkopolska szkoła? 6 marca dr Igor Bykowski został powołany na urząd Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W rozmowie opowiedział nam o tym, jak chce „odczarować” wizerunek kuratorium, jakie ma plany na pierwsze sto dni i czy Tęczowe Piątki w szkołach powinny zostać. - Kuratorium oświaty w Poznaniu torpedowało ten pomysł, byli przeciwni - mówi o akcji "Kolorowe świadectwa".

📢 Ci poznaniacy są znani w całej Polsce! Znani dziennikarze, artyści, wokaliści, aktorzy i celebryci. Wiedzieliście o tym? Zobaczcie zdjęcia Znani dziennikarze, artyści, wokaliści, aktorzy i celebryci z Poznania. Niektórzy cały czas działają na scenach muzycznych, teatralnych, zajmują się biznesem i znani są w całej Polsce. Są też tacy, których nie ma już na świecie, jednak wspomnienia o nich cały czas żyją w sercach Wielkopolan.

📢 Te rasy psów nie gubią sierści. Te psy nie mają problemów z linieniem Pies, który nie gubi sierści wydaje się marzeniem wielu właścicieli psów. Wszędzie unosząca się sierść zwierzaka może przyprawić o zawrót głosy. Zobaczcie, zatem jakiego psa wybrać dla siebie, aby nie mieć problemów z dywanami z sierści w naszym domu. Oto rasy psów, które nie gubią futra. 📢 Wiemy, kim jest Stefan z "Sanatorium miłości 6". Dzieci są dla niego całym światem Stefan z Szemud postanowił wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości", bo szuka bratniej duszy. Chciałby mieć przy sobie kobietę. Byłby w stanie dla niej zrobić wszystko. Dziś całym światem są dla niego dzieci i wnuki. Poznajcie bliżej Stefana z "Sanatorium miłości". 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Skuś się na jedną z tych fryzur damskich, a odmłodniejesz o 10 lat. Oto najlepsze propozycje dla kobiet 40 plus Fryzury odmładzające sprawią, że będziesz pewniejsza siebie, atrakcyjniejsza i wizualnie młodsza niż jesteś. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting. 📢 Oto pozostałości Bramy Berlińskiej w Poznaniu. Odkryto je w pobliżu CK Zamek. Czy warto je wyeksponować? Zniknęły pod ziemią na ponad 100 lat. W Poznaniu odkopano właśnie pozostałości Bramy Berlińskiej, części poznańskiej twierdzy poligonalnej, najważniejszej bramy miasta II połowy XIX w. Można je obejrzeć na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i św. Marcin i na naszej galerii! 📢 Oto Małgorzata Foremniak - ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Strażniczki miejskie z Poznania pomogły 13-latce. Znajomi zostawili ją samą nad jeziorem Kierskim upojoną alkoholem Na pochwałę zasługuje postawa dwóch strażniczek miejskich z Poznania, które zareagowały i uratowały życie 13-letniej dziewczyny. Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie nad jeziorem Kierskim. Pijaną nastolatkę porzucili na plaży jej towarzysze. 📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Kolejne opóźnienia na budowie osiedla Malta Wołkowyska w Poznaniu. Deweloper zawarł ugodę z generalnym wykonawcą Nad budową osiedla Malta Wołkowyska w Poznaniu po raz kolejny zawisło widmo całkowitego wstrzymania prac. Tym razem problemem okazały się procesy sądowe, jakie były generalny wykonawca osiedla, firma FB Antczak wytoczyła deweloperowi, firmie UWI. Udało się jednak zawrzeć ugodę, która już się uprawomocniła.

📢 Druga edycja "Kibolskiej Dychy" za nami. 1100 uczestników na mecie. Zwycięzca ten sam, ale z nowym rekordem trasy. Zobacz zdjęcia Ponad 1100 uczestników wzięło udział w drugiej edycji biegu "Kibolska Dycha" organizowanego przez Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań. Najszybszym na trasie prowadzonej wokół jeziora Maltańskiego po raz kolejny okazał się Tomasz Mikulski, który ustanowił nowy rekord trasy tego biegu. Zawodnik z UKS Filipides Teresin zdetronizował swoich rywali. 📢 Wielki Tydzień kluczowy dla Mikaela Ishaka. Lech Poznań bardzo go potrzebuje Czy dla Mikaela Ishaka, niezwykle religijnego napastnika Lecha Poznań, Wielki Tydzień będzie tym ostatnim, w jego walce o powrót na boisko? Szwed wycierpiał się już ponad miarę, a Kolejorz go teraz bardzo potrzebuje. 📢 Stroiki wielkanocne na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wielkanoc 2024. Zdjęcia eleganckich wielkanocnych stroików na grób Stroiki wielkanocne na cmentarz to pomysł na wyjątkowe ozdobienie grobów bliskich na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podpowiadamy, jak pięknie udekorować pomniki na Wielkanoc i uczcić pamięć zmarłych. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, które staną się prawdziwą ozdobą. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wielkanoc 2024.

📢 Aquapark Term Maltańskich w Poznaniu zamknięty do odwołania! Powód? "Oderwała się część poddasza" Z powodu usterki Aquapark Term Maltańskich pozostaje nieczynny do odwołania. Strefa Świat Saun i Baseny Sportowe działają bez zmian - poinformował w niedzielę po południu zespół Term Maltańskich na swoim facebooku.

📢 W tych miastach w Wielkopolsce hula wiatr! Tu gęstość zaludnienia jest najmniejsza. Sprawdź, kto znalazł się na liście Są miasta w Wielkopolsce, gdzie hula wiatr! I nie chodzi nam o to, że prawie nikt tam nie mieszka, tylko mamy na myśli wskaźnik gęstości zaludnienia. W naszym najnowszym zestawieniu prezentujemy 10 miast w regionie, gdzie gęstość zaludnienia jest najmniejsza. Oznacza to, że mieszka tam najmniej osób na kilometr kwadratowy. 📢 Tak wygląda wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto spektakularne zdjęcia z lotu ptaka! Zachwyca czy rozczarowuje? Wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu od kilku tygodni cieszy oko turystów i mieszkańców. Widok koparek, robotników i wszechobecnych barierek to już przeszłość. Czy perła Poznania po remoncie zachwyca czy rozczarowuje? Zagłosuj w sondzie i zobacz spektakularne zdjęcia z lotu ptaka. Tak teraz prezentuje się Stary Rynek w Poznaniu.

📢 Wielki festiwal tatuażu zawitał do Poznania! Uczestnicy Tattoo Konwent opowiedzieli o najdziwniejszych dziarach. Zobacz zdjęcia Pawilony Międzynarodowych Targów Poznańskich wypełniły stoiska tatuatorów. Tattoo Konwent 2024 to wyjątkowy festiwal, który odbywa się w największych miastach Polski. Tym razem wydarzenie zawitało do Poznania. Nie zabrakło rozmów pomiędzy uczestnikami o ich "pierwszym razie". 📢 Oto Dagmara Kaźmierska - tak wyglądała w młodości "Królowa życia", uczestniczka "Tańca z gwiazdami". Zobaczcie zdjęcia! [22.03.2024 r.] Dagmara Kaźmierska to gwiazda kultowych programów "Królowe życia", "Dagmara szuka męża" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Celebrytka w przeszłości usłyszała zarzuty handlu ludźmi, kierowania grupa przestępczą i stręczycielstwa. Po wyjściu z więzienia postanowiła zmienić swoje życie. Dziś jest gwiazdą telewizji i internetu. Zobaczcie, jak wyglądała w młodości. Mamy zdjęcia! 📢 Oto najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Aż tyle wygranych w Lotto przepadło. Tych gigantycznych pieniędzy nikt nie odebrał Wygrana w grach Lotto może odmienić życie zwycięzcy. Taki niespodziewany zastrzyk gotówki to z pewnością duże szczęście. Aby odebrać wygraną wystarczy tylko oryginał wysłanego kuponu. A co jeśli zgubimy kupon? W historii gier Lotto odnotowano przypadki nieodebranych pieniędzy. Co się wówczas z nimi dzieje i jakie wygrane nie znalazły właścicieli? Zobaczcie.

📢 To było tylko w PRL-u - zdjęcia. Dziś tych sprzętów, przedmiotów, gadżetów już nie ma. Zobacz zdjęcia Kto żył w czasach PRL-u, pamięta ciekawe rzeczy. Codzienność lat 60., 70. i 80. rządziła się swoimi prawami. Były wtedy takie rzeczy, przedmioty, gadżety, które były tylko wtedy. W XXI wieku już ich nie ma. Szklanki z koszyczkami, chusteczki wielorazowego użytku, buty Relaksy, prodiż czy kartki żywnościowe - to było popularne w PRL. Zobacz te przedmioty, które były tylko w PRL-u, a teraz zniknęły.

📢 Nawet Biden jest zszokowany! Internauci mają niezłą bekę z Poznania. Co wyśmiewają? Oto najzabawniejsze memy Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Kulisy reprezentacji Polski. Szczepienie przeciw covid-19. Szczęsny: Ja tu mam duży poziom charyzmy, widzę [WIDEO] Euro 2020. Kanał Łączy Nas Piłka odsłonił kulisy pierwszych dni zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy. Kamera towarzyszyła kadrowiczom przy zakwaterowaniu w hotelu, powitalnym posiłku, spotkaniu z mediami czy wreszcie na boisku treningowym i podczas procesu szczepienia przeciw covid-19.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa