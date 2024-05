Przegląd prasy 24.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! ”?

Prasówka 24.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Znany reżyser Krzysztof Zanussi odebrał nagrodę w Poznaniu Znany reżyser, producent muzyczny i eseista otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji Akademii Jana Lubrańskiego. Zobacz zdjęcia!

📢 Uroczyste zakończenie studiów w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. W tle zmiany w uczelni. ZDJĘCIA Uroczyste zakończenie studiów odbyło się w czwartek, 23 maja w kampusie mundurowym Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. Studia zakończyło ponad 400 osób z całej Polski.

Prasówka 24.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [24.05.2024] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach!

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [24.05.2024 r.] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Tak żył przed programem Ryszard z "Sanatorium miłości 6" [24.05.2024] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego.

📢 Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [24.05.2024 r.] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku. 📢 Misheel Jargalsaikhan na śmiałych zdjęciach. To Zosia z "Rodziny zastępczej"! [24.05.2024] Zosia Kwiatkowska z kultowego serialu "Rodzina zastępcza" to Misheel Jargalsaikhan. Urodziła się 9 listopada 1988 roku w Ułan Bator, stolicy Mongolii. Jednak los sprawił, że już w wieku trzech lat trafiła do Polski. Jej matka, lekarka, otrzymała atrakcyjną propozycję pracy w polskim szpitalu, co przyczyniło się do decyzji o osiedleniu się w kraju nad Wisłą. Choć pierwotnie planowano wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ostatecznie wybrano Polskę. Oto Zosia z "Rodziny zastępczej" na śmiałych zdjęciach.

📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [24.05.2024] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [24.05.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [24.05.2024 r.] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. 📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [24.05.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [24.05.2024] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu. 📢 Oto uczestnicy "Rolnik szuka żony 11". Poznajcie ich bliżej. Mamy zdjęcia! [24.05.2024 r.] Za nami zerowy odcinek kultowego programu TVP 1, "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy dziewięciu uczestników, którzy wkrótce zawalczą o miłość na ekranach telewizorów. Jednak, kto ostatecznie wystąpi w programie, w dużej mierze zależy od zaangażowania widzów. Aktualnie rolnicy i rolniczki, którzy dostali szansę wzięcia udziału w programie, czekają na listy od potencjalnych partnerów, gotowych do bliższego poznania oraz nawiązania relacji z bohaterami "Rolnik szuka żony".

📢 Tomasz Adamek - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [24.05.2024 r.] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia! 📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [24.05.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [24.05.2024] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach! 📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [24.05.2024 r.] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Tak wyglądają dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [24.05.2024] Wiktoria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 11", mieszka na malowniczej wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studiowała rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria z "Rolnik szuka żony". 📢 Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [24.05.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [24.05.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Tak żył Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [24.05.2024] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzył o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczył, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki. 📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyła przed programem Małgorzata z Sobótki. "Nie było sielanki" [24.05.2024] Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyruszyła na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzyła, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem.

📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [24.05.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka.

📢 Oto Kalina - 15-letnia córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Zobaczcie, jak dziś wygląda! [24.05.2024 r.] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie. Ich historia rozpoczęła się dzięki musicalowi "Metro", którego twórcą jest Janusz Józefowicz. Natasza Urbańska, zdeterminowana młoda artystka, marzyła o występie w tym spektaklu i w końcu osiągnęła swój cel. Przy okazji znalazła miłość swojego życia. Para ma córkę Kalinę, która obecnie ma 15 lat. Zobaczcie, jak wygląda teraz!

📢 Pochód przebierańców na ulicach Poznania. Rozpoczęły się Juwenalia 2024! Zobacz zdjęcia Pochód to już stała tradycja poznańskich Juwenaliów, które w tym roku rozpoczęły się właśnie dzisiaj - 23 maja. Uczestnicy przebrani byli za kosmitów, czy postaci inspirowane filmem "Diuna", "Avengers", "Faceci w czerni", "The Umbrella Academy", "Avatar" czy "Rick i Morty". Zobacz zdjęcia! 📢 Jak oszukać komornika? Oto popularne sposoby i sztuczki. Tak to robią Polacy! Dłużnicy wciąż sporo ryzykują Jak Polacy oszukują komorników? Poznajcie najpopularniejsze sposoby i sztuczki wykorzystywane przez osoby ścigane przez komornika. Aby go przechytrzyć, dłużnicy zdolni są prawie do wszystkiego. Jakie mają metody? Na papierze zarabiają minimalną krajową, pracują na czarno lub przepisują majątki na bliskich. "To najgorszy sposób postępowania" - ostrzega Krajowa Rada Komornicza. Jakie mają metody, aby ukryć swój majątek i uniknąć płacenia? Jakie są najpopularniejsze sposoby i sztuczki, których ludzie chwytają się, by oszukać komornika? Zobaczcie!

📢 Czerwcowa waloryzacja emerytur 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Zobacz tabelę wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 To najlepsze szkoły w Wielkopolsce w rankingu Zwolnieni z Teorii. Tam najlepiej uczą współpracy, empatii i gotowości na zmiany Zakończyła się X edycja Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wzięło w niej udział 7,5 tysiąca uczniów z całego kraju. Szkoły, które wspierały swoich uczniów w ich własnych działaniach zostały ujęte w rankingu szkół Zwolnieni z Teorii. Kto wypadł w nim najlepiej w Wielkopolsce? 📢 Chcesz spędzić wakacje na RODOS? Oto najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Zobacz zdjęcia i sprawdź ceny! Dla mieszkańców bloków w upalne dni są wybawieniem, dla miłośników ogrodnictwa spełnieniem marzeń, a dla gzubów dobrym miejscem do zabaw. Ogródki działkowe nieustannie cieszą się popularnością. Ile w Poznaniu trzeba zapłacić za swój kawałek ziemi? Jak wyglądają tanie działki ROD wystawione na sprzedaż? Zobacz najtańsze ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu!

📢 Wychowanek Lecha Poznań w kręgu zainteresowań. Ma predyspozycje, by grać na wyższym poziomie Wychowanek Lecha Poznań, a obecnie zawodnik Sokoła Kleczew - Mateusz Wzięch wzbudza zainteresowanie trzech klubów z drugiej ligi. Jeden z nich walczy w tym sezonie o miejsca barażowe i awans do 1. ligi. Nic w tym dziwnego, ponieważ 22-letni pomocnik strzelił w tym sezonie 21 goli, prowadzi w majowym rankingu "Piłkarskie Orły" i jest naturalnym liderem swojego zespołu. 📢 Perła Poznania tonie w ciemnościach. Czy doczekamy się iluminacji poznańskiego ratusza na Starym Rynku? Na wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu ciągną tłumy mieszkańców i turystów. Znakomita pogoda i wysokie temperatury zachęca do dłuższego przebywania w sercu miasta. Efekt psuje nieco fakt, że najchętniej fotografowane budynki na Starym Mieście - ratusz, domki budnicze czy waga miejska - toną wieczorem i nocą w ciemnościach. Zapytaliśmy urząd miasta, czy i kiedy zostaną one podświetlone.

📢 Lech Poznań żegna się z piłkarzami. Dyrektor sportowy Kolejorza: "To oczywiście nie koniec zmian" Barry Douglas oraz Artur Sobiech w przyszłym sezonie nie będą piłkarzami Lecha Poznań. Obu zawodnikom kończą się w czerwcu kontrakty i nie zostaną one przedłużone. - To oczywiście nie koniec zmian w naszej drużynie - powiedział dyrektor sportowy Kolejorza, Tomasz Rząsa. 📢 Plakat z reklamą komunii chłopca z Poznania wzbudził kontrowersje. Duchowny z TikToka komentuje Rodzina chłopca z Poznania zorganizowała uroczystość komunijną w hotelu Sheraton i wyświetliła na ekranie plakat ze zdjęciem dziecka. - Jak wytłumaczyć dziecku, że jednego dnia jest „księciuniem”, a drugiego już nie? – pyta znany duchowny.

📢 Matura 2024: fizyka – poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny z fizyki 23 maja? Zobacz jak wyglądał egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym, który odbył się 23 maja 2024 roku i poznaj zadania, z którymi musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE wraz z rozwiązaniami przygotowanymi dla nas przez eksperta, a także wymagania, jakie obowiązywały na maturze z fizyki w tym roku.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia jej domu [23.05.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku 2023 roku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Oto Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [23.05.2024] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty.

📢 Czy to ostatni akord Warty Poznań w ekstraklasie? Dawid Szulczek: "Przykro mi, ale nie możemy im pomóc" To będzie najważniejszy weekend dla Warty Poznań w tym sezonie. Zieloni po raz pierwszy od momentu awansu do ekstraklasy, przed ostatnią kolejką nie są pewni czy utrzymają się w lidze. Szanse na spadek poznaniaków oceniane są na ok. 10 procent, jednak ekstraklasa potwierdziła już niejednokrotnie, że wszystko się w niej może zdarzyć.

📢 Ciężarówka wpadła z mostu do rzeki na trasie z Jastrowia do Złotowa. Są utrudnienia w ruchu, droga zostanie całkowicie zablokowana! Ciężarówka wpadła do Gwdy w miejscowości Górzna, w gminie Złotów, przy trasie drogi wojewódzkiej nr 189. W tej chwili ruch odbywa się wahadłowo, ale - jak informują policjanci - droga zostanie całkowicie zablokowana.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [23.05.2024 r.] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Zamordowany w Luboniu pod Poznaniem duchowny będzie błogosławionym Kościoła? Beatyfikacja Stanisława Streicha może odbyć się w 2025 roku Ksiądz Streich to kapłan, który został zamordowany z pobudek religijnych 27 lutego 1938 r. podczas mszy św. dla dzieci w kościele parafialnym w Luboniu pod Poznaniem. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że po oddaniu kilku strzałów w twarz i w plecy zabójca krzyczał z ambony: „Niech żyje komunizm!”. Proces beatyfikacyjny toczy się od 2017 r. Papież właśnie zaakceptował dekret o jego męczeństwie, co otwiera drogę do beatyfikacji duchownego.

📢 Lech II Poznań bez kluczowych graczy przed decydującym meczem w walce o utrzymanie. "Nie jest to przeciwnik nie do przejścia" Rezerwy Lecha Poznań same zgotowały sobie trudny los w walce o utrzymanie. W poprzedniej kolejce przegrały z ostatnią drużyną w tabeli - Sandecją Nowy Sącz 0:1. Teraz, młodych lechitów czeka starcie na wyjeździe z walczącą o awans Polonią Bytom. Co musi się wydarzyć, aby podopieczni trenera Artura Węski utrzymali się w drugiej lidze? Kto może wspomóc drugi zespół? Którzy zawodnicy nie zagrają w sobotnim spotkaniu?

📢 Uwaga! Przygotuj się na wyłączenia prądu. Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 20 do 26 maja 2024 roku. Sprawdź Poznańska Enea poinformowała o włączeniach prądu 20 do 26 maja w Poznaniu i w okolicach. Informacje te są bardzo ważne szczególnie dla osób ogrzewających prądem swoje mieszkania oraz Gdzie i kiedy nie będzie prądu? W galerii sprawdzisz szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 „Turystyczna Wielkopolska” – zwiedzamy Szamotuły Zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu, w którym wspólnie odwiedzamy najciekawsze zakątki regionu. Tym razem pokażemy największe atrakcje powiatu szamotulskiego.

📢 Pajęczaki z Afryki pojawiły się w Polsce. Są groźne dla człowieka. Te duże kleszcze mogą powodować gorączkę krwotoczną Eksperci od kilku lat informują, że sezon na kleszcze trwa nie tylko latem. Jednak ostatnio pojawiło się nowe zagrożenie. Chodzi o kleszcze afrykańskie, które stopniowo zadomawiają się w Polsce. Czym charakteryzują się te pajęczaki i dlaczego są one niebezpieczne dla nas? 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Juwenalia 2024 w Poznaniu. Kolorowy, studencki pochód przejdzie przez Poznań z placu Mickiewicza nad Wartę. Co roku Juwenalia rozpoczynają się pochodem przebierańców. Za każdym razem towarzyszy mu inny motyw. Tym razem przez Poznań przejdą studenci przebrani za kosmitów, czy postaci inspirowane filmem "Diuna", "Avengers", "Faceci w czerni", "The Umbrella Academy", "Avatar" czy "Rick i Morty". 📢 Uczeń Technikum TEB Edukacja w Gnieźnie z nagrodą Grand Press Photo Mikołaj Szymkowiak z Czerniejewa, uczeń Technikum TEB Edukacja w Gnieźnie został zwycięzcą Grand Press Photo za przygotowany przez siebie fotoreportaż. Ta wiadomość napawa nas dumą, bo Mikołaj współpracował z redakcją "Gnieźnieńskiego Tygodnia" i www.gniezno.naszemiasto.pl jako praktykant. 📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od stycznia 2025 - ile netto, a ile brutto? Od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce zostanie podniesione, co ma znaczący wpływ na sytuację finansową wielu pracowników. Zmiana ta obejmuje zarówno wysokość kwoty brutto, jak i netto, czyli faktyczne wynagrodzenie otrzymywane na rękę po odliczeniu wszystkich obowiązkowych składek i podatków. Wzrost minimalnej płacy ma na celu poprawę standardu życia pracowników najmniej zarabiających, ale jednocześnie wpływa na koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawców. Przyjrzyjmy się szczegółowo, ile wyniesie nowe minimalne wynagrodzenie brutto oraz ile z tej kwoty trafi bezpośrednio do portfeli pracowników w postaci wynagrodzenia netto. 📢 Waloryzacja emerytur 2024: w czerwcu emerytury wzrosną nawet o kilkaset złotych Waloryzacja emerytur w 2024 roku przyniesie znaczące podwyżki świadczeń dla wielu emerytów. Już w czerwcu bieżącego roku, emerytury mogą wzrosnąć nawet o kilkaset złotych, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla osób starszych. Zmiany te są efektem aktualizacji systemu emerytalnego, mającej na celu poprawę jakości życia seniorów oraz dostosowanie wysokości świadczeń do rosnących kosztów utrzymania. Szczegółowe informacje na temat nowej waloryzacji oraz jej wpływu na sytuację finansową emerytów zostaną przedstawione w dalszej części artykułu.

📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 23.05.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Nawałnice, burze i ulewy w Wielkopolsce. Straż pożarna przyjęła 180 zgłoszeń przez ostatnią dobę w naszym regionie, nie tylko ze Śremu Zalane pomieszczenia i piwnice, podtopione drogi... Tak wygląda sytuacja w kilku zakątkach Wielkopolski po nawałnicach, ulewach i burzach, które przeszły przez region w środę 22 maja. Strażacy przyjęli w ostatniej dobie 180 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków burzowego frontu, który przeszedł nad Wielkopolską.

📢 Oto najpiękniejsze jeziora w Wielkopolsce. Poleca je National Geographic. Mają wyjątkowo malownicze plaże! Zobacz i pojedź W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii. 📢 Najcięższy parowóz, wspaniałe mosty i wciąż czynna parowozownia! Oto niezwykłe atrakcje dla miłośników kolei i nie tylko w Wielkopolsce Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce! 📢 Oto ciekawe miejsca godzinę drogi od Kalisza. Zobacz propozycje wycieczek! Ciekawa jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa? Oczywiście, że tak! Przedstawiamy miejsca w naszym województwie, które warte są zobaczenia, a dojazd samochodem lub pociągiem z Kalisza potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje.

📢 Fotoreporter "Głosu" Adam Jastrzębowski z nagrodą Grand Press Photo. Lis z Wartostrady w Poznaniu wygrywa w kategorii Climat, Reponsibility Mamy to! Nasz redakcyjny kolega, nieoceniony Adam Jastrzębowski, zdobył nagrodę w prestiżowym konkursie fotografii prasowej Grand Press Photo, organizowanym przez miesięcznik "Press". Jury uznało je za najlepsze zdjęcie w kategorii Climat, Responsibility (Klimat, Odpowiedzialność) wśród zdjęć pojedynczych. 📢 Intensywna nawałnica przeszła nad Śremem. Ulice znalazły się pod wodą przez ulewę! Do miasta przyjeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej Podtopione ulice, woda wlewająca się na prywatne posesje i do piwnic. Tak wygląda sytuacja po ulewie, która przeszła w środę 22 maja nad Śremem. Na nogi postawiono strażaków z JRG Śrem oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

📢 Szkoła na os. Sobieskiego w Poznaniu już prawie gotowa. Uczniowie wrócą do odnowionych wnętrz. Zobacz zdjęcia! Wkrótce zakończą się zasadnicze prace budowlane w Szkole Podstawowej nr 68 z Oddziałami lntegracyjnymi i Specjalnymi na Piątkowie w Poznaniu. We wrześniu uczniowie wrócą do odmienionych, komfortowych wnętrz.

📢 Kibice Lecha Poznań chcą się dostosować poziomem do piłkarzy. Będą "wakacje, plażing, smażing..." Kibice Lecha Poznań nie mieli w tym sezonie łatwego życia. Na ich szczęście runda dobiega końca i w sobotę po raz ostatni w tym sezonie zameldują się przy Bułgarskiej. O tym, że fani Kolejorza są poirytowani, mogliśmy przekonać się nie raz. Tym razem poznańscy sympatycy chcą dostosować się poziomem do piłkarzy. 📢 Dwie dziewczynki potrącone przez samochód w Biedrusku pod Poznaniem. Na trasie możliwe utrudnienia i korki! Na przejściu dla pieszych na ulicy Poznańskiej w Biedrusku dwie dziewczynki w wieku 9 i 14 lat zostały potrącone przez samochód osobowy. Na trasie możliwe utrudnienia. 📢 [Wielkopolski kurator oświaty spotkał się z dyrektorami szkół. Chce być bliżej nich i im pomagać ](https://gloswielkopolski.pl/wielkopolski-kurator-oswiaty-spotkal-sie-z-dyrektorami-szkol-chce-byc-blizej-nich-i-im-pomagac/ar/c1p2-26362821)

W środę dyrektorzy szkół z Wielkopolski mieli okazję poznania się z nowym wielkopolskim kuratorem oświaty. Poznali jego plany na najbliższy czas i to, jak będzie funkcjonował system edukacji w regionie.

📢 Pożar dźwigu na A2 w kierunku Poznania. Straż pożarna walczy z żywiołem. Zobacz zdjęcia! Do nietypowego pożaru doszło na A2 w kierunku Poznania. Okazało się, że płonie dźwig. Strażacy usuwają skutki pożaru. A2 oraz S5 od Bydgoszczy są zablokowane. Na drogach mogą występować duże utrudnienia. Czytelnik przekazał nam zdjęcia ze zdarzenia.

📢 Czołowe zderzenie na DK 11 w Brodowie. Straż pożarna wydobyła dwie osoby, które były uwięzione w samochodach Do czołowego zderzenia dwóch samochodów doszło w miejscowości Brodowo, pod Środą Wielkopolską. W wypadku na DK 11 brały udział trzy samochody. Dwie osoby zostały zakleszczone w pojazdach, na szczęście straży udało się je wyciągnąć. 📢 Wdarli się do domu i brutalnie pobili trzy osoby. Areszt dla sprawców w Gnieźnie Policjanci z Gniezna zatrzymali trzy osoby podejrzane o brutalne pobicie dwóch kobiet i mężczyzny. Oprawcy siłowo wdarli się do domu i zaatakowali z dużą agresją; uderzali i kopali po całym ciele. Dwie osoby straciły przytomność, a jedna z nich musiała być natychmiast hospitalizowana.

📢 Kolejny piłkarz Lecha Poznań powołany do reprezentacji na mistrzostwa Europy Nika Kwekweskiri otrzymał powołanie na czerwcowe mecze reprezentacji Gruzji. Jego kadra po raz pierwszy pojedzie na mistrzostwa Europy. Te zapewnił je właśnie środkowy pomocnik Lecha Poznań, wykorzystując decydujący rzut karny w serii jedenastek w barażowym spotkaniu przeciwko Grecji. 📢 Znamy datę powrotu piłkarzy Lecha Poznań do treningów. To będą długie wakacje 25 maja odbędzie się ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Piłkarze Lecha Poznań po ostatnim gwizdku sędziego w spotkaniu z Koroną Kielce, czyli w okolicach godz. 19.30 udadzą się na wakacje. Do treningów powrócą w drugiej połowie czerwca. 📢 Poważna awaria poznańskich koziołków! Mogą się nie trykać nawet przez tydzień. Jeden wypadł z prowadnic, a drugi się zgiął Trykające się koziołki, wychodzące z wieży ratusza to jeden z głównych symboli Poznania i atrakcja stolicy Wielkopolski. We wtorek jednak, po trykaniu o godzinie 15 koziołki nie wróciły do wieży. Zostały do niej wciągnięte w środę. Zapytaliśmy o to Pawła Osesa z Muzeum Narodowego.

📢 Maturę zrobił dla siebie. Józef Peruga z Kalisza, najstarszy tegoroczny maturzysta Jest obecnie najsłynniejszym maturzystą w całej Polsce. Kaliszanin Józef Peruga przystąpił w tym roku do egzaminu dojrzałości, choć urodził się w 1939 roku. Jak tłumaczy, zrobił to dla siebie. 📢 Europarlament ponownie bez Wielkopolan? Oto najwyżej plasowani kandydaci do Parlamentu Europejskiego pochodzący z Wielkopolski Już za niecałe trzy tygodnie wybierzemy się do urn, aby oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Liderami większości partii w Wielkopolsce są ludzie spoza regionu, a coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz z 2019 roku. Wtedy to politycy wyłącznie spoza Wielkopolski otrzymali mandaty. Na którym miejscu znajdziemy najwyżej plasowanych Wielkopolan z KO, PiS, Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Konfederacji? 📢 Tu w Wielkopolsce straszy! Wybierz się na wycieczkę do jednego z najstraszniejszych pałaców Europie. Zamek w Kórniku skrywa tajemnice Biała Dama błąkająca się po zamku od nocy do świtu, a wokół piękne arboretum. Zamek w Kórniku to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc na terenie województwa wielkopolskiego. To idealne miejsce na wycieczkę.

📢 Kolejna fatalna informacja dla Lecha Poznań. Środkowy pomocnik nie zagra już w tym sezonie Lech Poznań tuż przed końcem sezonu traci kolejnego zawodnika. Afonso Sousa doznał urazu i na pewno nie zobaczymy go w ostatnim spotkaniu przy Bułgarskiej z Koroną Kielce. Są jednak pozytywne informacje. 📢 "Nie wzbudziło akceptacji". Mieszkańcy chcą przywrócenia starego loga Poznania. Powstała petycja w tej sprawie Przewrócone "P" na zielonym tle to nowe logo Poznania, które nie spotkało się z aprobatą mieszkańców. Od tygodnia w mediach społecznościowych trwa dyskusja na temat kontrowersji jakie wzbudza nowa grafika. Poznaniacy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i podpisują petycję do prezydenta miasta apelując o przywrócenie dawnego logotypu.

📢 Są poza centrum, ale nowe! Poznań oferuje mieszkania na wynajem przy ul. Darzyborskiej. Można składać wnioski Ponad czterdzieści wniosków złożono w ciągu pięciu dni, w sprawie zamiany mieszkania komunalnego na nowe miejskie w budowanym bloku przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu.

📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii.

📢 Trwa remont ważnego skrzyżowania na Jeżycach w Poznaniu. Robotnicy pracują nawet w niedzielę! Ale remont i tak potrwa długo Jak informowaliśmy, w sobotę 18 maja tramwaje linii 1, 7 i 11 wróciły na swoje trasy po zakończeniu prac remontowych na ulicy Hetmańskiej. Jednak w tym samym dniu rozpoczęła się naprawa rozjazdów na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Kraszewskiego. Potrwa ona trzy tygodnie i musi być przeprowadzona z powodu złego stanu technicznego torowiska. Jak będzie prowadzony ruch

📢 Internauci krytykują i przerabiają nowe logo Poznania. Nie mają litości! Zobacz najlepsze memy W środę miasto Poznań przedstawiło w mediach społecznościowych nowe logo i slogan. Nie obyło się od kąśliwych komentarzy oraz memów. Zobacz najlepsze z nich! 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

